Москва, 2 февраля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Прогноз астрономических событий на февраль 2019 года опубликовала пресс-служба Московского планетария.

Ян Вермеер. Астроном (фрагмент). ок. 1668

В феврале в небе над Россией можно будет наблюдать следующие астрономические явления:

2 февраля будет наблюдаться покрытие Сатурна Луной. Это явление можно увидеть на дневном небе России в 10:18 по московскому времени.

5 февраля Луна перейдёт в фазу новолуния. Также в этот день Луна достигнет апогея (удалится от Земли на максимальное расстояние).

12 февраля комета C/2018 Y1 (Iwamoto) пройдёт в 0,3 а.е. от Земли. Наблюдаемый блеск может достигнуть +7,5 m.

13 февраля можно будет наблюдать сближение Марса и Урана, а 18 февраля — Венеры и Сатурна.

19 февраля Луна перейдёт в фазу полнолуния и достигнет точки перигея. В эту ночь диаметр Луны будет максимальным в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года на небе с территории России наблюдалось полное лунное затмение, соединение Венеры и Юпитера, а также Венеры, Юпитера и Луны.