Барселона, Испания, 2 февраля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Голкипер футбольного испанского клуба «Барселона» Яспер Силессен травмировался во время тренировки и пропустит по этой причине 6 недель, сообщает 2 февраля El Mundo Deportivo.

(сс) Rob Koppers Яспер Силессен

По данным издания Силессен получил травму камбаловидной мышцы и в результате этого вынужден будет пропустить две игры полуфинала Кубка Испании по футболу с мадридской командой «Реал».

Также сообщается, что «Барселона» выведет на поле в качестве замены Силессену своего 19-летнего голкипера Иньяки Пенья.

Отметим, 2 февраля «Барселона» дома сыграет с командой «Валенсия» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Каталонская команда является лидером чемпионата с 49 очками в активе.