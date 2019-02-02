Астана, 2 февраля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе Китая и Казахстана. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана со ссылкой на сейсмологические службы.

(сс) Ray Bouknight Сейсмограф

Подземные толчки были зафиксированы в 03:54 по местному времени (00:54 мск). Эпицентр землетрясения находился в 183,5 км от китайского населённого пункта Карамай (население 260 000 человек) и в 351,7 км от казахстанского Усть-Каменогорска (население более 319 000 человек). Крупный казахстанский мегаполис Алма-Ата находился в 616 км на северо-восток от эпицентра землетрясения.

Очаг подземной стихии был расположен на глубине более 5 километров.

Сообщается, что в близлежащих к эпицентру населённых пунктах землетрясение ощущалось как толчки силой 2−3 балла.

О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,6 на юге Мексики. Оно не привело к серьёзным разрушениям и жертвам.