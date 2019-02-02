Уэска, Испания, 2 февраля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Футбольный испанский клуб «Уэска» обыграл с крупным счетом всухую команду «Вальядолид» в матче 22-го тура испанского футбольного чемпионата, сообщает 2 февраля «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Гол!

Игра проходила в Уэске и закончилась с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев.

У «Уэски» мячами отличились Энрик Гальего (19-я минута), Хорхе Пулидо (50-я), Мойес Гомес (53-я), и Луис Авила (77-я).

Отметим, для «Уэски», являющейся аутсайдером чемпионата, это только третья победа в сезоне и по ее итогам клуб так и остается на последнем, двадцатом месте в турнирной таблице испанской Примеры с 15 очками. «Вальядолид» с 25 очками на тринадцатой позиции.