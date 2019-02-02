Каракас, 2 февраля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который по указке из Вашингтона объявил себя президентом Боливарианской республики, пообещал властям Китая выполнить все соглашения между Пекином и Каракасом, если они были подписаны в соответствии с законом и были согласованы парламентом страны. Об этом Гуайдо заявил в интервью газете South China Morning Post, опубликованном накануне, 1 февраля.

Венесуэла

Гуайдо заявил, что он бы хотел установить «продуктивные и взаимовыгодные» отношения с Китайской Народной Республикой, которая сейчас является важным игроком на международной арене.

«Поддержка Китая будет очень важна для стимулирования экономики и будущего развития нашей страны…» — сказал Гуайдо.

Он подчеркнул, что все соглашения, которые были подписаны как с китайскими властями, так и с китайским бизнесом, будут соблюдаться, если Гуайдо все-таки захватит власть. При этом он уточнил, что речь идет только тех соглашениях, которые были подписаны в соответствие с процедурой одобрения в Национальной ассамблее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. 23 января по звонку из Вашингтона Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы и попытался захватить власть. Однако военные поддержали действующего президента Николаса Мадуро и кроме проведения уличных акций Гуайдо пока ничего не добился.