Луганск, 2 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Три раза за минувшие сутки боевики ВСУ нарушили режим прекращения огня, подвергнув обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел со стороны ВСУ

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районах населённых пунктов Золотое-5, Логвиново и Сокольники.

Населённый пункт Золотое-5 был обстрелян ВСУ с применением гранатомётов и стрелкового оружия, Логвиново был обстрелян с применением вооружения БМП-1 и стрелкового оружия, район Сокольники подвергся обстрелам из миномётов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В результате обстрелов жертв и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащзих ЛНР нет, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях нарушения режима прекращения огня военнослужащими ВСУ. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР возле населённых пунктов Золотое-5 и Пришиб, а также возле памятника князю Игорю.

Стоит отметить, что процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе был прописан участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений. Документ предусматривает, среди прочих мер, прекращение огня и отвод тяжёлого вооружения с линии соприкосновения в Донбассе. Украина так и не начала выполнять данное соглашение.