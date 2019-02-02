Гавана, 2 февраля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. «Мощный взрыв» в западной провинции Кубы Пинар-дель-Рио действительно был падением метеорита. Это подтвердило министерство науки, технологий и окружающей среды Кубы, передает канал TeleSur.

Метеорит

В сообщении министерства говорится, что на месте падения метеорита в муниципалитете Виньялес провели расследование специалисты нескольких учреждений, в том числе Института геофизики и астрономии, местного метеорологического центра.

Падение метеорита произошло в Долине Виньялес неподалеку от местной достопримечательности — «Доисторической фрески» — картины с изображением древних животных и людей на откосе скалы высотой 120 м.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля о мощном взрыве и дыме первыми сообщили местные жители. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии найденных осколков метеорита.