Анкара, 2 февраля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Три немецкие подводные лодки времен Второй мировой войны обнаружил у берегов Турции местный морской инженер и дайвер Сельчук Колай, сообщает 2 февраля турецкий телеканал TRT Haber.

Подводная лодка

Субмарины ВМС Германии U-19, U-20 и U-23 были затоплены у турецких берегов в 1944 году и долгое время не было известно их точное местонахождение, за что они были прозваны «потерянным флотом Гитлера».

Сельчук Колай начал свои поиски места затопления немецких подлодок 10 лет назад, после того как им была обнаружена карта, на которой командиром U-23 было обозначено место выхода экипажа его подводного судна на берег. После этого турецкий дайвер совместно с ВМС Турции начали розыски «потерянного флота Гитлера».

Субмарины U-19 и U-20 были обнаружены на глубине от 25 до 300 метров неподалеку от Стамбула, а субмарина U-23 на расстоянии 5 км от селения Агва.

Отметим, немецкая субмарина U-23 известна тем, что в октябре 1939 года потопила под огнем артиллерии британское торговое судно Glen Farg.