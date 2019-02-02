Санкт-Петербург, 2 февраля, 2019, 05:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с крыши дома на голову 25-летней девушке упал кусок наледи, сообщает пресс-служба Следственного Комитета РФ.

Hans Сосульки

Сообщается, что инцидент произошел 31 января на Коломяжском проспекте. Кусок наледи во время уборки снега с крыши здания упал на голову девушке. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января вечером у станции метро «Елизаровская» в Петербурге от падения сосульки с крыши дома пострадала 39-летняя гражданка Вьетнама. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По словам врачей, женщина находится в удовлетворительном состоянии.