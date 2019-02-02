Симферополь, 2 февраля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ РФ задержали лидера организованной преступной группировки, причастной к наркоторговле, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что члены ОПГ были задержаны 31 января во время попытки сбыта крупной партии наркотиков в Симферополе. Подозреваемые были арестованы с поличным, среди них лидер ОПГ — гражданин России 1960 года рождения.

У задержанных обнаружено и изъято свыше 300 свертков с наркотиками. При обыске силовики обнаружили 10 млн рублей, ювелирные украшения и документы на собственность в виде земельных участков и квартир. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Челябинске силовики арестовали 49 участников наркосообщества. Их подозревают в сбыте наркотических веществ и «отмывании» денег. По версии следствия, ОПГ действовала в 2014—2017 годах под видом интернет-магазина «Дом парфюмера» и вела деятельность в шести регионах РФ.