Москва, 2 февраля, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Отстранение России от участия в голосованиях в Парламентской ассамблее Совета Европы должно быть компенсировано: Совету Европы пора вернуть обратно уплаченные Москвой взносы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Это около десяти миллиардов рублей, сумма большая», — сказал Володин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе, требуя от Москвы освободить украинских моряков. В этот же день пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниель Хольтген заявил, что задолженность Москвы перед ПАСЕ составляет порядка €60 млн.