Киев, 2 февраля, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Украинские власти хотят дискредитировать кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Уточняется, что, по данным соратников Тимошенко, власти готовят провокации с участием псевдоактивистов «Батькивщины».

В партии пояснили, что «надежные источники» подразумевают под провокацией организацию «псевдомитинга» 3 февраля, который на самом деле к «Батькивщине» не имеет отношения. Соратники Тимошенко отметили следующее:

«Нам известно, что на таких псевдоакциях «Батькивщины» процесс раздачи денег участникам будет фиксироваться на камеры, чтобы потом фейковые новости с громкими заголовками были растиражированы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля на встрече с избирателями один из кандидатов в президенты Украины Александр Викул был облит зелёнкой.