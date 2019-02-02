Киев, 2 февраля, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Число зарегистрированных кандидатов в украинские президенты достигло рекордного значения — 28 человек, сообщает ЦИК Украины.

Цитата из кф «Тарас Бульба». Реж. Владимир Бортко. 2009. Россия — Украина — Польша Веселье

До сих пор рекордными по числу кандидатов оставались выборы 2004 года, когда на президентское кресло претендовали 26 человек.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Особой популярностью пользуется украинский комик Владимир Зеленский.