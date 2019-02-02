Киев, 2 февраля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Принудительное переименование грозит Украинской православной церкви, сообщил журналистам глава департамента по делам религий и национальностей минкульта Украины Андрей Юраш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса (УПЦ, религия, православие, украина, Порошенко, Киевский)

По словам украинского чиновника, это будет сделано, если в названии УПЦ не будет фигурировать ее принадлежность к Русской православной церкви. Комментируя принятый на Украине закон о переименовании УПЦ, Юраш сказал:

«Закон не является декларативным, он не является общим, он имеет четкие критерии, по которым можно определить религиозную организацию, которая подпадает под его нормы».

Как разъяснил чиновник, этот закон распространяется на те структуры, которые указали в своем уставе причастность к организации «с центром на территории страны-агрессора».

Также под действие этого закона подпадает организация, если в уставе ее материнской церкви говорится, что украинская дочерняя церковь входит в ее состав. И если в материнской организации (находящейся не на Украине) право решающего голоса принадлежит представителям или руководителям религиозных структур, действующих на территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря украинские депутаты приняли закон о переименовании религиозных организаций.

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