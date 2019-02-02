Игумен, приехавший в Киев на интронизацию Епифания, попал в больницу
Киев, 2 февраля, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Инфаркт случился у игумена Афонского Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема, прибывшего в Киев на интронизацию главы ПЦУ Епифания, сообщает Страна.ua.
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Игумен Ватопедского монастыря Еврем
Игумен госпитализирован и не сможет присутствовать на интронизации — торжественном возведении Епифания на престол.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на интронизации будет присутствовать делегация из Константинополя.
Однако константинопольский патриарх Варфоломей на нее не едет, потому что, как пояснили в Константинополе, так не принято, его статус участия в подобных мероприятиях не предполагает.