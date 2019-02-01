Кострома, 2 февраля, 2019, 02:04 — ИА Регнум. В прошлом году показатели подростковой преступности выросли на 22%, сообщает ГТРК «Кострома». Всего подростками было совершено 159 правонарушений.

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Чаще всего подростки совершают кражи и грабежи. Также выросло количество групповых преступлений. Костромские полицейские обратились к родителям на общегородском родительском собрании с просьбой «внимательно относиться к окружению детей и оградить их от дурного влияния».

"Ребенок стал другим. Допустим, он был общительный — теперь он уходит в себя, замыкается. Или у него стали появляться подозрительные друзья, у него появились деньги. Или наоборот, он был спокойным, а стал возбужденным. Родители, прежде всего, должны поговорить с ним, убедиться, что он является потребителем. И нужно обращаться к специалистам, идти в наркодиспансер», — отмечает оперуполномоченный по особо важным делам МВД России по Костромской области Наталья Ратькина.

ИА REGNUM напоминает, что костромские следователи раскрыли в прошлом году 601 уголовное дело, большинство из них передано в суд.

По данным областного следственного комитета, количество зарегистрированных в регионе преступлений, в сравнении с 2017 годом, снизилось на 10%, особо тяжких — почти на 17%. Раскрываемость выросла в отдельных категориях — причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилование — до 100%.