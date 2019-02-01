Каракас, 2 февраля, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Продажа 20 тонн золота Центральным банком Венесуэлы откладывается, сообщает Bloomberg.

Венесуэла

По данным источников агентства, слитки не покинут пределов страны, пока не уляжется шумиха вокруг продажи драгоценного металла. Речь идет о продаже золота на сумму $850 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, британские массмедиа распространили информацию о намерении ЦБ Венесуэлы продать за границу большую партию золота. Говорилось, что в течение месяца Каракас импортирует почти 30 т золота, в том числе в ОАЭ.