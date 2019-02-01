Волгоград, 2 февраля, 2019, 01:35 — ИА Регнум. В рамках проекта «Первая улица Мира» Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова посетили более двух тысяч жителей и гостей региона, сообщает официальный портал губернатора и правительства Волгоградской области.

Mashkovmuseum.ru Авторская пешеходная экскурсия с краеведом Романом Шкодой по улице Мира в Волгограде

«Культурная площадка внедряет новые формы работы с посетителями, предлагает современные форматы массовых мероприятий и открывает новые факты истории Сталинграда», — сообщает портал.

В Волгоградском музее изобразительных искусств сообщили, что в рамках проекта 2 февраля в 14:00 мск пройдет аудио-визуальная презентация «Образ Сталинграда в советских художественных фильмах 1940-х годов».

Проект «Первая улица Мира» включает ряд мероприятий, которые будут проходить в течение трех лет. Так, в ноябре в музее открылась выставка «День рождения улицы Мира», которая продлится до 7 апреля 2019 г.

«Проект посвящен одной из первых улиц, отстроенной в послевоенном Сталинграде, улице Мира. Она создавалась как прообраз идеальной среды для счастливой жизни, которой достоин народ — победитель», — отметили в музее.

Отметим, что только в феврале в музее состоится около десяти мероприятий, в том числе детская программа «Дом с двойным адресом», выставка «Художник и город», концерт «Музыка любимых улиц».

Напомним, 2 февраля отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).