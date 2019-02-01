Рубенс, Ван Гог, Кандинский... Париж увидит шедевры Пушкинского музея
Москва, 2 февраля, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Более 200 рисунков из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина прибыло в Париж в Фонд Кустодиа, сообщили в пресс-службе музея.
Парижане и гости французской столицы начнут знакомиться с графическими работами Пушкинского музея 2 февраля. Продлится выставка «Пушкинский музей. Пять столетий рисунка» до 12 мая.
На выставку привезены рисунки из графического собрания Пушкинского музея представителей европейских и русских школ
Рисунки в Фонде Кустодиа разместили на двух этажах: на одном — работы
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в Пушкинском музее открылась выставка «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники». Выставка будет работать до 31 марта.