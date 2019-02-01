Москва, 2 февраля, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Более 200 рисунков из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина прибыло в Париж в Фонд Кустодиа, сообщили в пресс-службе музея.

Иван Шилов ИА REGNUM Винсент Ван Гог

Парижане и гости французской столицы начнут знакомиться с графическими работами Пушкинского музея 2 февраля. Продлится выставка «Пушкинский музей. Пять столетий рисунка» до 12 мая.

На выставку привезены рисунки из графического собрания Пушкинского музея представителей европейских и русских школ XV—XX вв, в том числе полотна Модильяни, Рубенса, Пикассо, Матисса, Дюрера, Ренуара, Ван Гога, а также Дега, Кандинского, Шагала, Малевича.

Рисунки в Фонде Кустодиа разместили на двух этажах: на одном — работы XV—XIX вв, на другом — рисунки художников XX века. Отмечается, что в этот раз среди работ из пушкинской коллекции впервые будет столько знаменитых графических произведений голландских, французских, немецких, итальянских и русских художников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в Пушкинском музее открылась выставка «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники». Выставка будет работать до 31 марта.