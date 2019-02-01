Вашингтон, 1 февраля, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей конгресса США, лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси (Калифорния) обвинила администрацию президента США Дональда Трампа и его самого в разрушении мировой стабильности в результате готовящегося выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 1 февраля, на официальном сайте Пелоси.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Лидер демократов заявила, что, конечно, «неприкрытое несоблюдение Россией» ДРСМД вызывает глубокую озабоченность, но вот решение администрации Трампа совсем выйти из договора, который является основой мировой системы безопасности в области нераспространения, создает неприемлемые риски.

«Администрация должна исчерпать все дипломатические усилия и тесно сотрудничать с союзниками по НАТО в течение следующих шести месяцев, чтобы избежать вовлечения США в опасную гонку вооружений», — подчеркнула Пелоси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля Вашингтон приостанавливает выполнение взятых на себя обязательств в рамках ДРСМД и запускает процедуру расторжения договора. Уже через шесть месяцев ДРСМД может быть окончательно расторгнут.