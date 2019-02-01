Дамаск, 1 февраля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях были обстреляны за минувшие сутки боевиками из идлибской зоны, сообщил 1 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

United States Marine Corps Артиллерийский обстрел

Обстрелам подверглись четыре поселения в провинции Хама и два населенных пункта в провинции Алеппо.

О раненых и погибших не сообщалось.

Кроме того, Сергей Соломатин сообщил о продолжении процесса возвращения беженцев и амнистирования дезертиров и бывших участников незаконных вооруженных формирований.

«По состоянию на 31 января амнистировано 38 тысяч 131 человек», — уточнил Сергей Соломатин.