Из зоны «Идлиб» за сутки обстреляны шесть сирийских населенных пунктов
Дамаск, 1 февраля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях были обстреляны за минувшие сутки боевиками из идлибской зоны, сообщил 1 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
United States Marine Corps
Артиллерийский обстрел
Обстрелам подверглись четыре поселения в провинции Хама и два населенных пункта в провинции Алеппо.
О раненых и погибших не сообщалось.
Кроме того, Сергей Соломатин сообщил о продолжении процесса возвращения беженцев и амнистирования дезертиров и бывших участников незаконных вооруженных формирований.
«По состоянию на 31 января амнистировано 38 тысяч 131 человек», — уточнил Сергей Соломатин.