Донецк, 1 февраля, 2019, 21:54 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике задержаны трое украинских диверсантов, причастных к нескольким терактам и диверсиям в Донбассе, сообщает 1 февраля Центр общественных связей МВД ДНР.

ИА Красная Весна ДНР

По месту жительства одного из задержанных было обнаружено 40 кг взрывчатки, средства связи, элементы взрывных устройств.

Лидер группы, подчинявшейся СБУ, проходил обучение на полигоне в Николаевской области. Целями для диверсий и терактов были коммуникации, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Донбасса. За проведение терактов они получали деньги.

Проводится следствие, возбуждено уголовное дело.