Актрису из РФ Ирину Усок задержали в США из-за претензий отца её дочери
Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Известная российская актриса Ирина Усок задержана в США за то, что она препятствовала биологическому отцу её ребенка в опеке над дочерью. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке.
Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсянников посетил актрису Усок в тюрьме. Другие работники консульства также неоднократно посещали Усок в тюрьме и присутствовали на заседании суда по рассмотрению её дела.
При этом дипломаты отметили, что Усок иногда сама звонит к генеральное консульство и не теряет надежду на возвращение в Россию.
Генконсульство России в Нью-Йорке заверило, что держит ситуацию на особом контроле.
Также стало известно, что дочь актрисы Усок была передана сестре предполагаемого отца девочки.