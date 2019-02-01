Мехико, 1 февраля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Мощное землетрясение на юге Мексики не привело к жертвами и серьезным разрушениям, 1 февраля передает агентство Associated Press.

marcellomigliosi1956 Землетрясение

По словам представителя гражданской обороны штата Чьяпас Артуро Барриентоса, властям не поступало информации о серьёзно раненых или погибших в результате землетрясения вблизи города Тапачула.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 68 километров в 16 километрах от города Тапачула в мексиканском штате Чьяпас.

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