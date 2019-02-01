Минеральные Воды, Ставропольский край, 1 февраля, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Крупный пожар на территории мебельного цеха произошел днем 1 февраля в Минераловодском городском округе Ставропольского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

12019 Пожар

Пожар на территории цеха, расположенного на улице Сосновой, произошел около 13:58. На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь уже охватил площадь около 200 квадратных метров. К 15:45 огонь удалось локализовать на площади 250 квадратных метров, ликвидировать открытое горение удалось в 15:51.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, полностью пожар был ликвидирован в 19:55. В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Эвакуация людей также не проводилась. В общей сложности в тушении пожара участвовали 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 1 февраля, крупный пожар произошел в дагестанском Кизляре — там огонь охватил два торговых центра и несколько магазинов.