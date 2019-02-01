Киев, 1 февраля, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Украинская прокуратура не будет обжаловать приговор экс-президенту страны Виктору Януковичу, вынесенный Оболонским районным судом Киева. Об этом 1 февраля сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».

Kakprosto.ru Суд

По его словам, в суд будет передано другое дело, которое касается гибели людей на майдане, и в рамках этих обвинений Януковичу и другим фигурантам может грозить пожизненное лишение свободы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января суд в Киеве приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. При этом суд признал экс-президента невиновным по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Гособвинение первоначально заявляло о намерении добиваться для Януковича пожизненного заключения, но в итоге попросило 15 лет лишения свободы. Позднее Луценко сообщил, что прокуратура готовит новые обвинения по делу экс-главы государства.