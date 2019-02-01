Киев, 1 февраля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. На президентских выборах Украины будет огромная явка — около 70%. Об этом 1 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Березенко.

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По его словам, основная борьба за президентское кресло развернется между действующим президентом Порошенко, шоуменом Владимиром Зеленским и лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко.

«По нашим прогнозам, явка будет огромная — около 70%. Около 20 млн людей придет на выборы… Преимущественное большинство кандидатов являются или чьими-то техническими кандидатами, или теми, кто смотрит на парламентские выборы. Они хотят заявить о себе, чтобы получить мандат в Верховной раде или привести свою партию. На сегодня только три наиболее вероятных кандидатов — Порошенко, Тимошенко и Зеленский. Между ними будет политическая и позиционная борьба», — считает Березенко.

«Сегодня больше всех говорят о фальсификациях на выборах и нарушении закона те политики, которые теряют рейтинг. По их мнению, таким образом они стимулируют своего избирателя к более активной защите… Что касается подкупов, это абсолютно недопустимо. Те кандидаты и те штабы, которые будут предлагать за голос избирателя деньги, менять бюллетень на деньги, эти люди нарушают закон. Они должны нести криминальную ответственность… Тут должны сработать силовые органы, органы прокуратуры», — добавил Березенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января три украинские социологические компании (Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова) опубликовали результаты совместного исследования электоральных предпочтений украинцев.

Согласно данным, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Зеленский (23%). За президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 15,7% респондентов.

При этом лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набрал 9,3%, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 8,1%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 6,7%. Кандидата от партии «Укроп» Александра Шевченко готовы поддержать 3,5%, мэра Львова, лидера «Объединения «Самопомич» Андрея Садового — 3,4%, лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 2,7%. За кандидата от партии «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко — 2,2%, за кандидата от партии «Свобода» Руслана Кошулинского — 1,3%. Другие кандидаты не набирают 1% голосов.