Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Как заявил журналистам 1 февраля его официальный представитель Стефан Дюжаррик, генсек ООН надеется, что Москве и Вашингтону удастся разрешить все противоречия, и договор останется в силе.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон со 2 февраля прекращает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД и приступает к процедуре расторжения договора.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оставляет за собой право на ответные действия.