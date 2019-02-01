Москва, 1 февраля, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Москва оставляет за собой право на ответные действия в случае принятия Вашингтоном решения об окончательном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 1 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Если американская сторона всё-таки окончательно сформирует своё мнение и выйдет из ДРСМД, то Москва оставляет за собой право на соответствующую реакцию и ответные действия, что и будет сделано», — сказала представитель МИД.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 февраля американская сторона прекращает выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД и запускает процедуру расторжения соглашения.

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