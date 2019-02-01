Москва, 1 февраля, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Российская делегация обсудит с членами Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопрос возврата взносов, уплаченных в 2014—2017 годах, когда делегация из РФ была лишена голоса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

Вадим ДОЛГАНОВ Парламентская Ассамблея Совета Европы

В 2014 году российскую делегацию лишили голоса в ПАСЕ, однако РФ уплачивала ежегодные взносы вплоть до первого квартала 2017 года включительно, а затем российская сторона выплаты приостановила.

«Исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причем это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято, — хотелось бы, чтобы Парламентская Ассамблея России возвратила бы средства», — заявил Володин.

По его словам, уплаченные ранее средства могли бы быть эффективно использованы на финансирование приоритетных для РФ программ.

«Это около 10 миллиардов рублей, сумма большая. И нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему», — заявил Володин.

Он отметил, что вопрос о компенсации РФ уплаченных средств будет обсуждаться уже в ближайшее время.

«Надеюсь, что ближайшие переговоры, которые состоятся (а мы их не прекращаем), будут включать в себя обсуждение этой темы… Сейчас, так как дискуссия ПАСЕ идет вокруг участия российской делегации, конечно, у нас есть повод для того, чтобы поставить этот вопрос и сказать: давайте, подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме были возмущены заявлениями о том, задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около 60 млн евро.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил размер затрат РФ на участие в ПАСЕ, по его данным, клевета ПАСЕ обошлась России в авианосец — «потеряли 4 млрд евро, это стоимость одного авианосца, если бы он бороздил Мировой океан, нас бы больше уважали».

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