Вашингтон, 1 февраля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. США намерены 28 апреля полностью прекратить закупки нефти у государственной венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 1 февраля, на сайте казначейства США.

Pdvsa.com Сотрудники компании PDVSA

28 января власти США объявили о введении дополнительных санкций в отношении Венесуэлы. В частности, на территории США были заблокированы все активы государственной венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA на сумму в $7 млрд. Также всем юрлицам в американской юрисдикции запрещается заключать новые сделки с PDVSA.

В казначействе заявили, что 28 апреля — это самый крайний срок для завершения действий контрактов на поставки нефти из Венесуэлы.

При этом американские власти подчеркивают, что санкции с PDVSA могут быть сняты, если чависты передадут контроль над компанией самопровозглашенному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.

Напомним, что США инспирировали в Венесуэле попытку государственного переворота. Спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и попытался захватить власть. Пока ему это не удалось.