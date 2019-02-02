Вашингтон, 2 февраля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является крупной ошибкой президента США Дональда Трампа, уверен сенатор-демократ Ричард Блюменталь. На своей странице в «Твиттере» сенатор пишет:

(сс) AFGE Ричард Блюменталь

«Выход из ДРСМД — это дипломатический провал. Администрация Трампа позволяет Путину избегать политических последствий за нарушения договора, угрожая союзникам НАТО и подрывая важнейшие меры контроля над вооружениями. Это решение отражает продолжающееся пренебрежение к союзникам США и отказ от международных соглашений. Конгресс должен стремиться к переговорам о новом продлении ДРСМД, чтобы гарантировать, что Трамп будет сдерживать Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам госсекретаря США Майка Помпео, обозначенный Вашингтоном шестимесячный срок на возвращение России к условиям ДРСМД является последним шансом для сохранения этого соглашения.