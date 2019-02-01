Ульяновск, 1 февраля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области выясняют причины «отклонения от нормы» в состоянии здоровья у курсантов Суворовского военного училища. Первоначально СМИ сообщали о 20 курсантах, у которых выявлена патология лёгких, затем — о 27. В министерстве здравоохранения заверяют, что это заболевание «не передается от человека к человеку», инициировав обследование всех курсантов и сотрудников училища.

Mil.ru Флюорографическое обследование

Минздрав Ульяновской области распространил сообщение о том, что 31 января выявлены «отклонения от нормы» в состоянии здоровья у 20 курсантов Суворовского военного училища. По словам врачей, они связаны с «малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку». В министерстве заверили, что «все воспитанники училища чувствуют себя удовлетворительно и не требуют госпитализации».

В связи с происшествием выработан «ряд решений» на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. До 6 февраля будут проводиться диагностические обследования всех воспитанников и сотрудников училища — всего планируется охватить более 800 детей и взрослых. Отмечается, что на территории училища проводится «эпидемиологическое расследование» с участием эпидемиолога, инфекциониста и иммунолога.

«В работе комиссии принимают участие и военные медики Министерства обороны РФ. По итогам проведения исследований комиссией будет проведен клинический осмотр нуждающихся с участием ведущих привлечённых специалистов с назначением соответствующего лечения. Расходы по лечению возьмёт на себя Министерство обороны Российской Федерации, в настоящее время уже достигнута соответствующая договоренность», — заявил глава минздрава Ульяновской области Сергей Панченко.

Ранее СМИ сообщили о том, что 28 января из училища было направлено несколько воспитанников в областную детскую клиническую больницу с выявленной по результатам флюорографии патологией в легких. Изначально отклонения от нормы в состоянии здоровья были выявлены у 20 человек. Затем ряд СМИ со ссылкой на источник в одном из медицинских учреждений области сообщили об увеличении числа заболевших до 27 человек.