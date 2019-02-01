Москва, 1 февраля, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обратился к столичным водителям с призывом сохранять бдительность на дорогах в связи с гололёдом. Соответствующее сообщение размещено 1 февраля в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспорт

«Тепло и сыро в Москве сегодня. Но местами снежно, местами гололёдно, предупреждает нас Гидрометцентр и призывает не терять на дорогах бдительности», — говорится в сообщении.

В ЦОДД отмечают, что к ночи ситуация на дорогах может ещё более осложниться, поскольку температура воздуха опустится до — 7 градусов, и «всё обледенеет».

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил в Московском регионе «жёлтый» уровень погодной опасности на 2 февраля в связи с туманами.