Калуга, 1 февраля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак поддержал намерения иностранных автопроизводителей наращивать степень локализации на российских предприятиях. Об этом он сообщил в ходе своей поездки в Калугу 1 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. По мнению Дмитрия Козака, локализация должна быть максимальной.

Admoblkaluga.ru Дмитрий Козак и губернатор Анатолий Артамонов на заводе «Пежо-Ситроен Митсубиши Аутомотив» в Калуге,

«Наши требования: чем больше локализации, тем больше поддержки, тем больше вы сможете конкурировать внутри России и на мировых рынках», — подчеркнул зампред правительства России.

Дмитрий Козак также рекомендовал инвесторам ускорить заключение специальных инвестиционных контрактов, что позволит в полной мере воспользоваться государственной поддержкой.

В рамках рабочей поездки в Калужскую область заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Жуков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов в сопровождении губернатора области Анатолия Артамонова, посетили предприятия по производству автомобилей «Пежо-Ситроен Митсубиши Аутомотив», «Вольво» и «Фольксваген Груп Рус», где состоялся также осмотр завода двигателей. Гостям рассказали о текущей ситуации на производствах и о дальнейших планах, связанных с увеличением объемов продукции и развитием экспорта.

Напомним, доля производства калужской автомобильной промышленности в российском автопроме составляет около 12%. В составе калужского автопрома объединены российские и иностранные предприятия. Ядро составляют три производителя: «Фольксваген Груп Рус», «Пежо-Ситроен Митсубиши Аутомотив» и российские предприятия концерна «Вольво». В структуру также входят 27 крупнейших производителей автокомпонентов 1, 2 и 3-го уровней. В 2018 году индекс производства в региональном автомобилестроении к аналогичному периоду 2017 года составил 133,9%.