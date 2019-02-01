Магнитогорск, Челябинская область, 1 февраля, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Жильцы пострадавшей в Магнитогорске многоэтажки смогут остаться в своих квартирах, если посчитают нужным так поступить. Об этом 1 февраля на брифинге в администрации города заявил вице-премьер Виталий Мутко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mchs.gov.ru Разрушенный дом в Магнитогорске

Он подчеркнул, что поручение президента России Владимира Путина расселить дом касается тех, кто желает выехать в другое место. При этом перед поездкой в Челябинскую область глава государства встретился с Мутко и дал понять, что те граждане, которые не желают переезжать, смогут остаться.

«Президент ещё раз подчеркнул, что это ни в коем случае не значит, что мы кого-то там насильно в обязательном порядке хотим переселить», — отметил вице-премьер.

При этом он добавил, что окончательное решение будет принято после экспертизы дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки обрушился после взрыва рано утром 31 декабря. Погибли 39 человек. После этого часть жильцов из уцелевших подъездов потребовали расселить весь дом. 16 января Владимир Путин дал соответствующее поручение.

Однако большая часть жильцов выступила против переезда и обратилась к главе государства с просьбой внести ясность. Ранее мэр Магнитогорска Сергей Бердников пообещал, что силой расселять никого не будут.