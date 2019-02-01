Оренбургская область, 1 февраля, 2019, 18:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области 35-летняя жительница поселка Акбулак задержана за жестокое преступление в отношении двух собственных маленьких детей. Как сообщили корреспонденту в СУ СКР по региону, женщина дала признательные показания.

Энтони Фредерик Огастас Сэндис. Медея (фрагмент). 1866-1868

По версии следствия, женщина, находясь дома, задушила своих сыновей двух и семи лет. Сознавшись в содеянном, оренбурженка не смогла объяснить мотива такой жестокости.

Возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти детей. Пока женщина имеет статус подозреваемой. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Во время спецэкспертизы определят состояние фигурантки, является ли она вменяемой или страдает психическим расстройством.

В рамках уголовного дела также проверят работу должностных лиц органов профилактики и системы здравоохранения.