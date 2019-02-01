Москва, 1 февраля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Российская сторона не намерена уничтожать ракеты 9М729 и не считает эти ракеты нарушением условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 1 февраля член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета 9М729

«Эта ракета летит на 480 километров, что вполне вписывается в параметры договора», — цитирует РИА Новости Клинцевича.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты утверждают, что наличие у России ракет 9М729 является нарушением ДРСМД и требуют уничтожения этих ракет.

Напомним, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля США приостановят соблюдение условий ДРСМД.