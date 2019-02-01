Шахты, Ростовская область, 1 февраля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Жители города Шахты (Ростовская область), чьи квартиры сильно пострадали во время взрыва бытового газа 14 января 2019 года, переехали в съёмное жильё. Аренду оплачивают власти. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 1 февраля.

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«В гостинице «Горняк» размещенных нет. Около 30 человек (12 семей) переселены в арендованное за счет администрации города Шахты жилье. Для 8 семей (19 человек) ведется подбор квартир», — уточняется в сообщении.

По имеющейся информации, специалисты после обследования сняли ограничения на пребывание граждан в подъездах №2 и №3 пятиэтажного жилого дома по улице Хабарова, 18 и в подъезде №1 девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова, 16, в котором и произошёл взрыв газа.

«Подключены все системы жизнеобеспечения, произведен пуск лифта в первом подъезде девятиэтажного дома. Допуск граждан в подъезд №2 жилого дома № 16 и в подъезд №1 жилого дома №18 все еще ограничен, территория огорожена и охраняется», — добавили в правительстве.

В настоящее время продолжается инструментальное обследование домов по улице Храброва — девятиэтажного, в котором прогремел взрыв, и пятиэтажного, расположенного рядом. Затем специалистам предстоит разработать проектную документацию для производства аварийно-восстановительных работ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что взрыв в многоэтажном жилом доме в Шахтах прогремел утром 14 января 2019 года. Прибывшие спасатели эвакуировали 140 жильцов дома в близлежащую школу, а затем в гостиницу «Горняк». Остальных приютили родные и близкие.

При разборе завалов были обнаружены тела пятерых жильцов. Два человека с травмами были госпитализированы.

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В общей сложности за счёт средств региональной казны пострадавшим выплачена материальная помощь на сумму 8,4 млн рублей, ещё 570 тыс. рублей выплачено за счёт муниципального бюджета.