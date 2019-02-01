Киев, 1 февраля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. На Украине политики резко раскритиковали медицинскую реформу, а также предложение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун легализовать медицинскую марихуану.

Фирс Журавлев. Знахарка

В частности, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал Супрун заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не обсуждать легализацию марихуаны.

«Вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязательства, она предлагает легализировать марихуану. Люди сейчас не могут позволить себе даже самые простые лекарства, потому что минздрав не занимается контролем их цен и качества, а рассказы Супрун о легализации марихуаны звучат как откровенное издевательство. Мы отменим эту античеловеческую псевдореформу», — написал Бойко 1 февраля на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, на Украине медицину нужно восстанавливать с нуля после так называемой реформы.

«После так называемой реформы медицину в нашей стране придется восстанавливать почти с нуля. За последние несколько лет в Украину вернулись эпидемии, о которых давно забыли, лекарств или нет, или они недоступны для большинства украинцев, врачи уезжают из страны. Такого безобразия не было никогда», — считает Бойко.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что в результате «медицинской реформы» в стране наблюдается дефицит вакцины от кори. Он пожаловался, что в Черниговской области ему пришлось четыре часа искать вакцину.

«Подняли на уши нескольких главных врачей, главного инфекциониста Минздрава и еще многих знакомых. Вакцины нигде нет. Наконец, через 4 часа нашли «по блату» несколько ампул. В 12 ночи мне сделали прививку в Прилуцкой больнице. А как найти такую вакцину простым людям?! В стране эпидемия кори. Только в Киеве за последнее время умерло семь человек. Супрун рассказывает, что люди не хотят делать прививки. Ложь! Вакцины нет или некачественная! Мы подали в суд, чтобы снять с должности Ульяну Супрун, которая виновна в этом геноциде. 15 февраля состоится первое заседание», — сообщил Ляшко в своем Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января на сайте Верховной рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях.

Напомним, 31 января и.о. министра здравоохранения Супрун выступила в поддержку легализации медицинского каннабиса на Украине для лечения ряда болезней. По её словам, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

Она также напомнила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.