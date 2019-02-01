Катания, Италия, 1 февраля, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Германская неправительственная организация зарегистрировала свой корабль Sea Watch 3, на котором перевозила нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в Европу, как яхту для развлечений, сообщил в пятницу, 1 февраля, министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, передает Il Giornale.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В настоящее время корабль, доставивший в Италию 47 мигрантов (после длительных переговоров они были приняты Италии при условии, что большинство из них отправятся в другие страны ЕС), находится в порту Катании, он задержан, поскольку не имел разрешений на такой вид деятельности, как спасение людей, отметил министр.

Представители НПО, в свою очередь, назвали решение итальянских властей политически мотивированным.

Как сообщалось ранее, корабль Sea Watch 3 находился в море почти две недели. Мигрантов было решено впустить на территорию Италии только после подписания официального соглашение с правительствами других стран ЕС о том, что те возьмут большую часть мигрантов себе. Они отправятся в Германию, Францию, Португалию, Мальту, Румынию и Люксембург.

Ранее руководители европейских стран неоднократно обещали итальянским коллегам внести свой вклад в прием мигрантов, однако позднее, как правило, выполняли свои устные обещания не в полном объеме или не выполняли вообще.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Прежде огромная доля мигрантов направлялась именно в Италию, никакой реальной поддержки ЕС не оказывал, отмечают министры.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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