Москва, 1 февраля, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В последние несколько торговых дней рубль демонстрировал достаточно устойчивую тенденцию к росту против доллара. Объясняется это тем, что ставка в США ожидаемо осталась на том же уровне, а также от главы ФРС поступили заявления о возможной длительной паузе в цикле повышения ставок и преждевременном сворачивании программы сокращения баланса, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Эти факторы в совокупности привели к локальному восстановлению спроса на рисковые активы, что, с свою очередь поддержало российский фондовый рынок. Подросли рынка акций, индекс ОФЗ вырос до отметки 187, оказав позитивное влияние на рубль», — пояснил эксперт.

Данная тенденция показывает признаки затухания, поскольку весь позитив уже заложен в цены и есть вероятность смены настроений. Возможно, рост нашей валюты продолжится еще день-два, приблизительно до отметки 64,8, откуда может последовать разворот.

«Техническая картина на ключевых инструментах также подтверждает высокую вероятность реализации прогноза, а именно, рост индекса RGBI до уровня 187,8, по паре USD/RUB уйти к отметке 64,8. Скорее всего, после теста этих отметок, начнется новая волна распродаж на мировых фондовых площадка, что затронет и российский рынок», — отметил Кятов.

Читайте также: В феврале рубль «имеет шансы» продолжить укрепление