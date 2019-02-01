Рыбинск, Ярославская область, 1 февраля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В феврале на Рыбинском водохранилище продолжатся исследовательские работы в рамках проекта «Затопленные святыни Мологского края». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Погружение -2018

При наличии благоприятных погодных условий погружение пройдет 16 февраля. Среди участников экспедиции — члены Русского географического общества и разведывательно-водолазная команда центра водного спорта «Ветрено» Брейтовского района.

Первое погружение проекта «Затопленные святыни Мологского края» состоялось зимой 2017 года. Тогда исследователи обнаружили прекрасно сохранившиеся под водой и не пострадавшие во время создания Рыбинского водохранилища аркады и лестницы набережной усадьбы Иловна, принадлежавшей знаменитому роду Мусиных-Пушкиных.

В 2018 году дайверы вновь спустились на дно Рыбинского моря. Обследовали место затопления Югской Дорофеевой пустыни. В этом году организаторы погружений хотят обнаружить декоративные элементы, которые украшали набережную города Мологи.

Проведение подводных исследований в зимний период обусловлено качеством воды: она гораздо чище и прозрачнее, чем летом, видимость — до 4 метров. В районе погружения для зрителей будет организован ледовый лагерь. Все желающие смогут принять участие в спортивных мероприятиях, а также попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов.