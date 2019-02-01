Москва, 1 февраля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Необходимость увеличения социальных выплат сомнению не подлежит. Особенно с учетом того, что в России значительная часть населения живет за гранью бедности или балансирует на этой грани, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«При этом, что самое неприятное, речь идет о «работающих бедных». Это честные труженики, зарплат которых не хватает на достойное существование. Еще тяжелей ситуация у пожилых, инвалидов, ветеранов и прочих лиц, относящихся к категории льготников, на которых и направлена данная поддержка государства», — отметил эксперт.

Стоит признать, что в бюджете нет дополнительных средств, за счет которых социальные выплаты могли бы быть увеличены на бОльшую сумму. Увеличение выплат на 4,3%, что составляет уровень инфляции за прошлый год, не поможет нуждающимся уже хотя бы потому, что в этом году индекс потребительских цен, скорее всего, будет расти более высокими темпами.

«Несмотря на формальные заявления, что социальная сфера является приоритетной, фактическое распределение ресурсов государства производится таким образом, что наиболее нуждающиеся слои населения не могут рассчитывать на весомую поддержку», — высказал свое мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в России размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%. При этом инфляция за 2018 год также составила 4,3%.

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