Эксперт: Nvidia скрывает свои доходы, связанные с криптовалютами
Вашингтон, 1 февраля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Эксперт в области криптовалют Митч Стивс заявил, что компания Nvidia скрыла значительную часть дохода, сообщает 31 января Markets.businessinsider.com
«Мы думаем, что Nvidia заработала на продаже процессоров, необходимых для майнинга криптовалюты, порядка $1 млрд 950 млн. Вместо заявленных $600 млн», — отмечает аналитик Митч Стивс.
По его мнению, данная информация может соответствовать действительности, несмотря на то, что компания заявила о доходе в $602 млн.
По словам эксперта, общий доход от криптовалют с апреля 2017 года по июнь 2018 года составил порядка $2 млрд 750 млн, так как Nvidia занимает около 75% данного рынка, как уверен Стивс, то его оценка дохода компании вполне может быть верной.
Напомним, за последние месяцы бум в области майнинга криптовалют постепенно сходит на спад, поэтому эксперты прогнозируют падение доходов у таких компаний, как Nvidia.