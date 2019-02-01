Вашингтон, 1 февраля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Эксперт в области криптовалют Митч Стивс заявил, что компания Nvidia скрыла значительную часть дохода, сообщает 31 января Markets.businessinsider.com

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«Мы думаем, что Nvidia заработала на продаже процессоров, необходимых для майнинга криптовалюты, порядка $1 млрд 950 млн. Вместо заявленных $600 млн», — отмечает аналитик Митч Стивс.

По его мнению, данная информация может соответствовать действительности, несмотря на то, что компания заявила о доходе в $602 млн.

По словам эксперта, общий доход от криптовалют с апреля 2017 года по июнь 2018 года составил порядка $2 млрд 750 млн, так как Nvidia занимает около 75% данного рынка, как уверен Стивс, то его оценка дохода компании вполне может быть верной.

Напомним, за последние месяцы бум в области майнинга криптовалют постепенно сходит на спад, поэтому эксперты прогнозируют падение доходов у таких компаний, как Nvidia.