Пермь, 1 февраля, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Директор колледжа профессионального образования при ПГНИУ Юлия Рольник не закроет колледж, пока глава Перми Дмитрий Самойлов не примет соответствующего решения. Об этом она заявила 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

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Пока этого не произойдет, предписание главного санитарного врача по Пермскому краю Виталия Костарева закрыть на карантин учебные заведения, руководством колледжа выполняться не будет.

Рольник объяснила факт игнорирования предписания Костарева тем, что распоряжение было направлено на имя главы администрации города, а не учебным заведениям, поэтому они ждут соответствующего приказа от властей.

«Пока глава администрации города не примет решение о введении на территории Перми ограничительных мероприятий, у нас нет оснований закрываться», — прокомментировала ситуацию корреспонденту ИА REGNUM директор колледжа.

В свою очередь, директор не согласна с мнением врачей об эпидемиологической угрозе: в подконтрольном ей учебном заведении подобной опасности нет.

Колледж при ПГНИУ подчиняется распоряжениям руководства университета, в пресс-службе которого отметили, что решения краевого санитарного врача, как и решения администрации города, для них не имеют юридической силы, так как они находятся в федеральном подчинении.

В пресс-службе Роспотребнадзора считают, что в целом ректорат университета имеет право не подчиняться нормативному акту, однако ему все же придется это сделать ввиду того, что профилактические мероприятия направлены на предотвращение заболеваемости среди детей.

«Этот вопрос сейчас решается. С юридической точки зрения они не подчиняются этому нормативному акту. Но стратегия в том, чтобы детей разобщить. В ближайшее время этот вопрос будет урегулирован», — подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог среди населения Перми превысил допустимые нормы. В результате чего главный санитарный врач по Прикамью вынес решение о закрытии школ, гимназий, а также учреждений среднего специального профобразования на карантин, который продлится до 8 февраля.