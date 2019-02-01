Ярославль, 1 февраля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2019 году будет проведен капитальный ремонт в инфекционном отделении Тутаевской районной больницы. На эти цели выделено более 2 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой больнице.

Фото страницы Людмилы Шабуевой в Facebook Инфекционное отделение Тутаевской ЦРБ

Ранее пользователи социальных сетей распространили фотографии палат отделения, состояние которых иначе как плачевным назвать нельзя. Однако, как заявляет главный врач, работы именно в этом отделении должны начаться уже скоро.

Решение о проведении ремонта мы приняли в прошлом году. Несмотря на то, что за последние 2 года в нашей больнице, в том числе и в инфекционном отделении, проводились различные работы, вопрос о проведении именно капитального ремонта стоял, — рассказал главный врач Тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов.

По словам главного врача, проектно-сметная документация готова, сейчас идут конкурсные процедуры. В 2019 году планируется капитально отремонтировать 2-й этаж: заменить электропроводку, поставить оконные блоки, сантехнику, выполнить внутреннюю отделку помещений.

В прошлом году в инфекционном отделении капитально отремонтировали крышу, 3 бокса, восстановили электрическую проводку и поменяли сантехническое оборудование. В целом на ремонтные работы в 2017—2018 годах в районной больнице было потрачено более 4,5 миллионов рублей.