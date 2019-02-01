Рим, 1 февраля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Правительство Италии разрабатывает декрет, который позволит заблокировать деятельность неправительственных организаций — перевозчиков нелегальных мигрантов в Средиземном море, передает Affari Italiani в пятницу, 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Мы работаем над тем, чтобы закрыть наши территориальные воды от нежелательных кораблей», — заявил вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Кроме того, предполагается расширить использование патрульных катеров для препятствования прохода лодок и кораблей с нелегальными мигрантами в Италию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Прежде огромная доля мигрантов направлялась именно в Италию, никакой реальной поддержки ЕС не оказывал, отмечают министры.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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