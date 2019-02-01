Екатеринбург, 1 февраля, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 2 февраля состоится митинг в День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Мероприятие начнётся в полдень на площади Обороны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Защитники Сталинграда

В администрации Екатеринбурга уточнили, что митинг организован Следственным комитетом России. В нём примут участие представители общественных и ветеранских организаций, органов власти, молодежных и военно-патриотических организаций.

«Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовали свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую», — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, уточнив, что цель митинга напомнить о подвиге солдат Красной армии и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года полным разгромом немецко-фашистских захватчиков, которые потеряли убитыми, раненными и пленными более 880 тыс. солдат и офицеров. Битва за Сталинград продолжалась более шести месяцев и закончилась окружением войск оккупантов в ходе наступательной операции войск Красной армии «Уран».

Отметим, что ранее в Екатеринбурге прошли памятные мероприятия, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда. Кольцо немецко-фашистских захватчиков вокруг города на Неве было разорвано 27 января 1944 года.