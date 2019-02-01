Москва, 1 февраля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Количество граждан РФ, которые хранят свои сбережения в иностранной валюте, примерно такое же, как и число тех, кто вообще может делать накопления, полагает экономист Сергей Хестанов. Об этом он 1 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что 19% жителей РФ предпочитают копить деньги в долларах, а 13% — в евро. 39% выбирают для накоплений рубль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Было несколько исследований, которые показали, что около 60% граждан РФ вообще не имеют сбережений, — сказал Хестанов. — Для большинства людей этот вопрос совершенно абстрактный. Средств, которые можно было бы копить, у них всё равно нет. Как раз цифры, показывающие, сколько людей хранят сбережения в иностранной валюте, близка к количеству тех людей, которые вообще могут эти сбережения создавать».

При этом Хестанов уточнил, что за последние 20 лет рубль обесценился примерно в 12 раз.

«Это довольно приличная величина для того, чтобы сделать простой вывод: долгосрочные накопления делать в рублях смысла нет, так как на длинном горизонте шансы того, что рубль ослабнет, довольно большие, — заметил Хестанов. — Потому что в истории РФ был всего один эпизод, когда рубль долгосрочно укреплялся. Это был период с начала 2000-х годов до 2008 года. Тогда рубль укрепился примерно на 30%. А случаев, когда рубль ослабевал, наоборот, было много. Для долгосрочных инвестиций евро и доллар смотрятся гораздо более предпочтительно. Об этом говорит абсолютно бесстрастная статистика. Но у большинства людей просто нет сбережений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого рекрутинговым агентством Superjob.ru, большинство жителей России (39%) считают рубль лучшей валютой для накоплений. Значительно меньше граждан (19%) предпочитают копить деньги в долларах, 13% — в евро. Другим валютам (юаню и фунту стерлингов) доверяют 9%. Затруднились ответить 20% опрошенных.